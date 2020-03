Reworld Media signe une bonne année 2019

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Reworld Media affiche un chiffre d'affaires consolidé de 294,4 millions d'euros au 31 décembre 2019, en croissance de +66% par rapport à l'exercice précédent (177,5 ME).

L'Ebitda consolidé de Reworld Media progresse de 165% à 29,6 ME au 31 décembre 2019 (11,2 ME un an plus tôt).

Reworld Media a réalisé 47% de son chiffre d'affaires consolidé dans le digital et 35% à l'international. Sa rentabilité est issue à 29% des activités digitales.

Le résultat d'exploitation du groupe fait plus que tripler sur l'année pour atteindre 25,5 ME (8 ME).

Le groupe enregistre un résultat exceptionnel de -34,6 ME, incluant -31,8 ME de résultat exceptionnel sur les structures acquises le 31 juillet 2019. Le résultat net des sociétés intégrées ressort ainsi à -10,4 ME.

Le résultat net part du groupe atteint 25,4 ME à fin 2019, comparativement à 6,9 ME sur l'exercice précédent, après reprises sur amortissement d'écarts d'acquisition à hauteur de 35,1 ME.

Situation financière

Au bilan, les capitaux propres part du groupe sont renforcés atteignant 85,2 ME au 31 décembre 2019 (26,8 ME à fin 2018).

La trésorerie brute s'élève à 54 ME et les dettes financières sont de 96 ME.

Comptes proforma

En proforma, Reworld Media affiche un chiffre d'affaires annuel de 462,2 ME, réalisé à 31% dans le digital. L'Ebitda proforma atteint 40,4 ME au 31 décembre 2019 et progresse de 75% entre le 1er et 2e semestre de l'exercice. La part d'Ebitda issue des activités digitales s'établit à 20%.

2019 a été un exercice durant lequel nous avons acquis puis intégré un acteur d'une taille nettement supérieure à celle de Reworld Media, tout en assurant la continuité de l'ensemble des activités, historiques et nouvelles. Le groupe a intégré cette croissance externe avec succès et affiche à nouveau de solides performances en fin d'exercice. Chaque développement que nous menons depuis l'origine est créateur de valeur , commente Gautier Normand, Directeur général. Pascal Chevalier, Président de la société, ajoute : Reworld Media a changé de dimension, tire profit de son leadership et a clairement de fortes capacités de progression avec un capital additionnel de marque media de grande qualité associé à des marques historiques qui grandissent chaque année. Nous travaillons toujours dans un même sens, à déployer nos médias sur les canaux où les consommateurs les attendent, comme ces derniers temps dans les podcasts ou plus récemment la télévision. Reworld Media positionne ses contenus sur un marché de plus en plus large, en croissance, porté par le digital et la mobilité, qui lui procure un important potentiel de développement et de création de valeur .

Perspectives

En termes de perspectives, compte tenu des incertitudes liées à l'épidémie du Coronavirus, Reworld Media n'est pas pour le moment en mesure de chiffrer les impacts liés aux mesures prises pour tenter d'endiguer l'épidémie. Il intègre néanmoins une détérioration très probable de l'environnement économique .