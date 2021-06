Reworld Media s'offre Homeophyto.com

(Boursier.com) — Reworld Media annonce l'acquisition de Homeophyto, site d'information de référence dans l'univers de l'homéopathie, la phytothérapie et des médecines complémentaires. Cette opération vient renforcer Top Santé, marque phare du groupe en Santé-Bien-être, qui fédère via ses différents supports plus de 8 millions de français chaque mois. Pure player, Homeophyto est le principal site spécialisé dans les médecines douces ; il affiche 250.000 visites mensuelles sur ses pages et réunit 20.000 abonnés à sa Newsletter.

Cette opération fait suite à la stratégie de diversification soutenue qui a donné lieu l'été dernier aux lancements des Podcasts, de la chaîne Top Santé TV puis, à une nouvelle formule du magazine à la rentrée et au Prix Top Santé en fin d'année. Marque référente de l'information santé, Top Santé poursuit un développement actif avec encore plusieurs projets dans les contenus et les services, précise Reworld, qui n'a pas fourni le montant du rachat de Homeophyto.