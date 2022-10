Reworld Media : résiste après sa nouvelle acquisition

(Boursier.com) — Reworld Media résiste à la morosité ambiante avec un titre qui avance de 0,7% à 5,5 euros. Le groupe poursuit son expansion avec le rachat des marques Grazia et Icon dans le monde, incluant leurs activités médias en Italie (print et digital). Le prix d'acquisition serait de l'ordre de 6,5 ME (dont 1ME de trésorerie disponible) avec un complément de prix éventuel de 2ME, en fonction des performances 2023. Le périmètre de reprise a généré en 2021 un chiffre d'affaires de l'ordre de 18 millions d'euros. Alors que Reworld détient déjà Grazia en France, ce projet lui permettrait de s'étendre sur 21 nouveaux pays (RU, US, Chine, Am. Latine, etc.).

Cette acquisition serait le premier jalon des ambitions de développement du modèle de Reworld en Print et Digital à l'international, note Portzamparc. La maison de bourse est à l''achat' sur le dossier avec une cible de 10,6 euros.