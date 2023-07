Reworld Media renforce son Conseil d'administration

(Boursier.com) — Le conseil d'administration de Reworld Media a décidé de proposer à la prochaine Assemblée générale des actionnaires, la nomination de Patrycja Mothon en tant qu'administratrice indépendante.

Patrycja Mothon apporterait au Groupe Reworld Media sa forte expertise des enjeux de recrutement dans les secteurs du digital et des technologies, un domaine clé pour accompagner la croissance du groupe. Par ailleurs, cette nomination renforcerait l'indépendance du conseil d'administration du Groupe qui serait composé de 5 membres dont 3 membres indépendants, ainsi que sa mixité avec une présence féminine qui représenterait 40% des membres du conseil.

Patrycja Mothon est Directrice associée de Grant Alexander Digital and Technology, filiale du groupe Grant Alexander au sein de laquelle elle conseille les acteurs de l'univers des transformations digitales et Tech dans leur recherche de profils rares sur les fonctions digital, marketing, IT, data et Direction générales (niveaux middle à comex).