Reworld Media réagit favorablement aux annonces

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Reworld grimpe de 7,6% ce jeudi à 2,80 euros, alors que sur une base de comparaison proforma, le groupe a enregistré sur les 6 premiers mois de 2020 un recul de chiffre d'affaires de 13% avec un contexte économique fortement dégradé.

Le résultat d'exploitation consolidé a atteint 13,2 ME contre à 1,5 ME au 1er semestre de l'exercice précédent. Le groupe a enregistré un résultat exceptionnel de -20,3 ME, comprenant principalement l'impact de Presstalis et la restructuration de la marque Grazia.

Après la valorisation comptable des déficits fiscaux reportables à hauteur de 9 ME, le résultat net s'établit à 0,6 ME au 30 juin 2020, en légère progression comparativement 0,3 ME au 30 juin 2019. Reworld Media affichait au 30 juin 89,3 ME de fonds propres et un endettement net en diminution à 39,8 ME.

Reworld Media se donne une nouvelle ambition, visant 1 MdE de chiffre d'affaires annuel... Portzamparc parle d'une "très bonne publication qui confirme la résilience du groupe en cette période de crise et la pertinence de son modèle"..."Nous relevons notre scénario 2020 de CA et d'EBITDA (9% vs 8% précédemment) ainsi que notre objectif de cours de 3,6 à 3,8 euros. La valorisation demeure particulièrement attractive (4,5x VE/EBITDA 2021; 5,7x VE/EBIT 2021)" conclut l'analyste.