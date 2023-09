Reworld Media : réagit bien aux annonces

(Boursier.com) — Reworld Media remonte de près de 3% à 3,40 euros ce jeudi, alors que le groupe a publié un chiffre d'affaires consolidé de 266,4 millions d'euros au 30 juin, en croissance de +10,3% (+24,9 ME) par rapport au 1er semestre 2022. En organique, il ressort à 240,1 ME, soit -0,6% (-1,4 ME).

"L'intégration d'Unify est transformante et stratégique pour le Groupe qui prend une nouvelle dimension sur un marché de la communication digitale en croissance durable. Sur le plan opérationnel, elle se traduit par un changement de périmètre important au sein du pôle 'BtoB' et par l'exécution d'un plan d'intégration structurant" commente la direction. Sur le plan financier, elle génère de la croissance en terme de chiffre d'affaires tout en ayant un impact transitoire défavorable anticipable sur la rentabilité, Unify ayant réalisé un EBITDA négatif de 10 ME en 2022.

Au 1er semestre 2023, l'Ebitda consolidé du Groupe Reworld Media s'élève à 22,5 ME, en recul de -27,9% (-8,7 ME) par rapport au 1er semestre 2022, soit une marge d'Ebitda de 8,4%. En organique, l'Ebitda du Groupe atteint 26,7 ME, en baisse de -14,5% (-4,5 ME), soit une marge d'Ebitda de 11,1%. La baisse de l'Ebitda consolidé résulte de la moindre rentabilité organique des activités du pôle BtoC (8,5 ME d'Ebitda, -4,8 ME) et de la consolidation des acquisitions réalisées (-4,2 ME) tandis que le pôle BtoB affiche un Ebitda organique record sur le semestre (18,2 ME d'Ebitda, 15% de marge d'Ebitda).

L'EBIT (résultat d'exploitation) consolidé du Groupe s'établit à 21,8 ME au 30 juin 2023, en recul de -25% (-7,3 ME).

Le résultat net consolidé du groupe ressort à 12,3 ME, en recul de -31,7% (-5,7 ME) par rapport au 1er semestre 2022.

Situation financière solide

Le groupe continue d'afficher une situation financière solide avec des fonds propres en hausse à 201,6 ME (190,6 ME au 31 décembre 2022) et une trésorerie active de 88,8 ME. Le Groupe génère sur le semestre un flux de trésorerie d'exploitation de 11,7 ME (20,1 ME au 1er semestre 2022).

Avec une dette financière à 203,9 ME au 30 juin 2023 (-12,6 ME par rapport au 31 décembre 2022), la dette nette est de 115,1 ME, soit un taux d'endettement net équivalent à 2x l'Ebitda consolidé des 12 derniers mois, qui n'intègre pas encore le plein effet des acquisitions réalisées...

"L'intégration un peu plus difficile que prévu d'Unify ne remet pas en cause les perspectives favorables du groupe" selon Portzamparc. Des perspectives qui restent sous-valorisées par le marché selon l'analyste qui ajuste malgré tout son cours cible de 9,90 à 9 euros en restant à l'achat et en anticipant toujours une marge opérationnelle à deux chiffres.