Reworld Media rachète 8,47% de ses actions

(Boursier.com) — Reworld Media a racheté hors marché en date du 14 octobre 2020 un bloc de 4.454.104 de ses propres actions, représentant environ 8,47% de son capital social, détenues par Arnoldo Mondadori Editore - Società per Azion (AME). Compte tenu des 803.577 actions propres que Reworld Media détenaient déjà avant cette opération, Reworld détient, à l'issue de cette opération, 5.257.681 actions propres représentant 9,99% du capital. Reworld Media annonce ainsi le lancement et la mise en oeuvre de programme de rachat d'actions conformément à la délégation de compétence adoptée par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 9 juin 2020 dans sa 10ème résolution.

Le Conseil d'administration, dans sa réunion en date du 13 octobre 2020, a décidé de mettre en oeuvre le programme de rachat d'actions par la voie d'un achat d'un bloc de titres hors marché auprès de la société AME, actionnaire de la Société détenant préalablement à l'opération 8.578.638 actions Reworld Media représentant environ 16,32%, en considérant l'intérêt pour Reworld Media de procéder à une telle opération sur la base notamment de l'attestation d'équité visée ci-dessous. Cette transaction a fait l'objet d'une autorisation du conseil d'administration de Reworld Media, notamment au titre des conventions réglementées.

Ce rachat s'est opéré par voie de bloc hors marché et représente une enveloppe de l'ordre de 11,7 ME. Le prix des actions rachetées a été fixé à 2,634 euros. Par rapport à la moyenne des cours de clôture du titre des 20 jours et de 10 jours de cotation précédent le 14 octobre 2020 (soit un prix respectivement de 2,846 euros et 3,025 euros), le prix par action dans le cadre du rachat du bloc d'auto-contrôle implique une décote respectivement de 7,45% et de 12,93%. A l'issue de cette opération, AME détient 7,84% du capital. Cette transaction est entièrement financée en numéraire sur la trésorerie disponible.

Les actions ainsi rachetées seront destinées à attribuées ou cédées aux salariés et mandataires sociaux du groupe, notamment dans le cadre de la participation aux résultats de l'entreprise, de l'attribution d'actions gratuites, d'actions de performance ou d'options d'achat d'actions et de la participation à tout plan d'actionnariat des salariés, conformément à la 10ème résolution de l'assemblée générale du 9 juin 2020. Cela pourra notamment concerner les actions gratuites déjà attribuées et/ou à attribuer. A cet égard, il est rappelé qu'une délégation de compétence en ce sens a été adoptée par l'AGM des actionnaires du 9 juin 2020 dans sa 14ème résolution.

Ce programme de rachat d'action n'est lancé que pour la mise en oeuvre de cette transaction. Ce programme est donc terminé à l'issue de l'opération.