Reworld Media : question de psychologie

(Boursier.com) — Reworld Media recule de 1,5% à 6,75 euros ce lundi, alors que le groupe a annoncé la signature d'une offre d'achat portant sur l'acquisition de 100% du capital de "Groupe Psychologies" au profit de la société 4B MEDIA et l'entrée en négociation exclusive.

L'offre d'achat porte sur l'ensemble des actifs, média et hors-média, déployés sous la marque média Psychologies, soit le magazine mensuel et ses hors-séries, les sites internet, les contenus sur les réseaux sociaux et les produits, services et évènements développés par la marque média (conférences, croisières, thalasso, week-end bien-être...).

Dans l'hypothèse où 4B MEDIA exercerait la promesse d'achat, les parties concluraient un protocole d'acquisition. Les instances représentatives du personnel au sein de Groupe Psychologies seront préalablement informées et consultées sur l'opération envisagée.

"Cette opération permettrait à Reworld de se renforcer sur le segment Santé, 'Bien être' (Top Santé, Biba, Marie France etc) et de constituer l'une des plus larges audiences sur cette thématique" commente Portzamparc qui reste à l'achat en visant un cours de 10,30 euros sur le dossier.