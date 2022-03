Reworld Media : Proposition de nomination d'un nouveau membre au conseil d'administration lors de la prochaine AG

(Boursier.com) — Il sera proposé, lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de Reworld Media (ALREW), la nomination de Mme Laetitia VUITTON en qualité d'administrateur indépendant. Mme Laetitia VUITTON est une entrepreneure, experte des secteurs des médias et du digital, diplômée de ESC Toulouse en 1996 et de la SFAF - Société Française des Analystes Financiers - en 2000.

Parcours professionnel :

Après un passage de junior de 1996 à 1998 chez Barclays Private Equity, elle intègre Oddo & Cie en 1998 pour suivre en Analyste financier sellside le secteur des médias en Europe avant de devenir directrice d'investissements, sur les secteurs cleantech, média et internet chez Oddo Private Equity.

Partner chez Idinvest (Eurazeo) de 2010 à 2013 puis Venture Partner à partir de 2013.

Depuis 2015 : création de "En Mode Culture", société de production TV et digitale dont les actifs principaux sont Culture Pub et Bo Travail (Echappées Belles, Manger c'est voter, ...).

Mme Laetitia VUITTON a participé à de nombreux investissements et accompagné le développement de nombreuses sociétés (CyberGroup Studio, Reworld Media, Mixicom/Talentweb, Leetchi, etc.).