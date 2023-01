Reworld Media : progresse après les annonces

(Boursier.com) — Dans le prolongement du protocole d'accord signé le 22 novembre dernier, Reworld Media (ALREW) a annoncé avoir finalisé l'acquisition des activités 'print et digitales' des marques Grazia et Icon dans le monde auprès du Groupe Mondadori. Le titre monte de 2% ce mercredi à 6,30 euros.

"Ces activités ont généré près de 18 ME de CA en 2021... Le prix d'acquisition serait d'environ 6,5 ME, dont 1 ME de cash, avec un complément de prix possible de 2 ME, soit un multiple d'acquisition de 0,3x à 0,4x la VE/CA" commente Portzamparc. "Cette acquisition s'inscrit comme la première étape des ambitions de développement à l'international du modèle de Reworld en print et digital. Pour rappel, hors Tradedoubler (B2B 30% CA 2021) l'essentiel de l'activité du groupe est aujourd'hui réalisé en France... De quoi viser un cours de 10,60 euros sur le dossier estime Portzamparc.