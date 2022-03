Reworld Media : message bien reçu !

(Boursier.com) — Reworld Media grimpe de 2% à 6,38 euros ce jeudi, après l'annonce de ses performances d'activité et de résultats records sur ses deux pôles d'activité au 31 décembre 2021. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe est ressorti en croissance de 11%, l'EBITDA progresse de 56% générant une hausse de 4 points de marge, et le résultat net du groupe est multiplié par 4,7 pour atteindre 42,2 ME.

Ces résultats traduisent la forte dynamique de développement du groupe, dans un contexte post-covid de rebond de la consommation des ménages et des investissements publicitaires.

Sur 2022, Reworld Media poursuit son développement par croissance organique et par croissance externe, grâce à ses ressources financières, ses capacités d'innovation essentielles sur son marché et une gestion rigoureuse.

Reworld Media a publié un chiffre d'affaires consolidé de 469,8 ME au 31 décembre 2021, soit une croissance de 11% par rapport à l'exercice précédent. La part du pôle 'BtoB' dans le chiffre d'affaires consolidé augmente de 40,5% en 2020 à 45,3% en 2021. La part de l'international est stable, elle représente 25% du chiffre d'affaires consolidé 2021.

Le pôle 'BtoB' enregistre un chiffre d'affaires de 212,7 ME, en croissance de 24%

Bénéficiant de la reprise des investissements publicitaires (+19% hors Google-Facebook-Amazon), tout en se positionnant dans la tendance continue de digitalisation de la communication des entreprises, le pôle 'BtoB' réalise 85% de son chiffre d'affaires sur le digital, levier qui génère une croissance de 29% sur l'exercice.

Avec 25,4 millions de visiteurs uniques mensuels en moyenne sur l'année 2021 (Médiamétrie//Netratings - Audience Internet Global), en croissance de 17% par rapport à 2020, le Groupe continue à faire croître ses audiences propriétaires de façon organique, fort de niveaux d'audiences historiques sur de nombreuses marques telles que Closer, Top Santé et marie-france. Il a aussi étendu sa couverture à la nouvelle thématique du "gaming" et à la cible "Jeune" grâce à l'acquisition des actifs média de meltygroup au mois de novembre (impact non significatif dans les comptes du Groupe en 2021). Ce faisant, Reworld Media devient un des leaders du Digital Media en France et se positionne comme le 6e groupe média digital en France.

Nouveaux leviers

Le développement du pôle 'BtoB' repose notamment sur sa capacité à activer de nouveaux leviers de croissance, digitaux et technologiques, tels que les podcasts, les réseaux sociaux, les leads, le live shopping et le Content Commerce. Le Groupe accélère dans le développement d'offres éditoriales intégrées, avec à titre d'exemple le partenariat conclu avec Air France en fin d'année. Également, en tant que 1er actionnaire de Hopscotch Groupe, avec une participation au capital renforcée au cours de l'année (détention : 29,74%), Reworld Media confirme sa volonté d'entrer dans l'événementiel et la communication aux côtés d'un excellent partenaire pour adresser ces marchés.

Reworld Media a généré un EBITDA consolidé de 66,8 ME au 31 décembre 2021, en progression de 56% par rapport à celui de l'exercice précédent. Cette performance porte la marge d'EBITDA à 14,2%, soit une augmentation de 4,1 points par rapport à 2020.

La hausse de la rentabilité est forte dans les deux pôles d'activité du groupe :

L'EBITDA du pôle BtoC connait une hausse de 54% pour atteindre 36,1 ME ; la marge d'EBITDA de ce pôle passe de 9,3% en 2020 à 14,0% en 2021 ;

L'EBITDA du pôle BtoB progresse de 58% à 30,7 ME, soit un gain de 3,1 points de marge d'EBITDA, laquelle atteint 14,4%.

L'EBIT (Résultat d'exploitation) consolidé du Groupe ressort à 62,8 ME au 31 décembre 2021, en progression de 61%.

Après un résultat financier de (4,5 ME), un résultat exceptionnel de (5 ME) et un impôt sur les sociétés de (11,1 ME), le résultat net du Groupe ressort à 42,2 ME au 31 décembre 2021, comparativement à 9,1 ME sur l'exercice précédent (x4,7).

Bilan solide

Le Groupe affiche une situation financière solide au 31 décembre 2021 avec des fonds propres en hausse à 149,4 ME et une trésorerie brute de 122,9 ME.

Reworld Media génère un flux de trésorerie de l'activité de 37,4 ME, en croissance de 9,6 ME par rapport à 2020. Le flux de trésorerie disponible s'élève à 30,6 ME et représente 46% de l'EBITDA consolidé de l'année.

La dette nette du Groupe s'établit à 28,6 ME, soit un taux d'endettement net équivalent à 0,4x l'EBITDA consolidé du Groupe.

A l'approche de bientôt 10 ans d'activité, Reworld Media continue à se développer, fort d'un même ADN et d'une organisation en deux pôles d'activité BtoC / BtoB qui montre toute son efficacité. Le Groupe poursuit sa stratégie fondée à la fois sur la croissance organique et sur de fortes ambitions de croissance externe.

Malgré un contexte inflationniste, le Groupe présente des indicateurs d'activité favorables au sein des deux pôles d'activité BtoC / BtoB, sous l'effet d'une digitalisation toujours accrue des usages, de sa capacité à augmenter les prix de vente, de la qualité de ses actifs, et des nombreux développements récents et à venir.

L'évolution importante des acteurs dans les médias, en France et à l'international, est une formidable opportunité compte tenu de la volonté du groupe de continuer à croitre et à consolider ce marché.

Portzamparc parle d'une "excellente publication" qui, comme en 2020, "est marquée par la capacité de Reworld à redresser fortement les marges du B2C"..."La valorisation est particulièrement faible (5,7x VE/EBIT 22). Notre scénario et notre TP seront actualisés à la suite de la présentation analyste prévue ce matin. Verdict : "Opinion Acheter confirmée en visant en attendant un cours de 8,70 euros". De son côté, GreenSome Finance a revalorisé le dossier de 10,12 à 11,35 euros en restant à l'achat.