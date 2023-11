Reworld Media : la croissance organique se tasse sur 9 mois

(Boursier.com) — Le Groupe Reworld Media enregistre une croissance soutenue au 3e trimestre 2023. Sur cette période, le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 129,2 millions d'euros, en progression de +9% (+10,7 ME) par rapport au 3e trimestre 2022.

Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé atteint 395,6 ME, en croissance de +9,9% par rapport à la même période en 2022. La part du chiffre d'affaires réalisée à l'international est de 25% au 3e trimestre 2023, et de 28% sur les 9 premiers mois de l'année.

En organique, le chiffre d'affaires du Groupe se consolide à 117,3 ME, soit -1% (-1,2 ME), sur le 3e trimestre. Sur les 9 premiers mois de l'année, il s'établit à 357,3 ME, soit -0,7% (-2,6 ME).

Le chiffre d'affaires du pôle BtoB affiche une croissance organique de +7,4% (+4,1 ME) sur le 3e trimestre, tirée par une bonne dynamique des offres d'affiliation et de performance. Il atteint 181 ME sur les 9 premiers mois de l'année, soit +4,7% (+8,2 ME). Sous l'effet de la rationalisation des volumes et du calendrier de diffusion magazines, le chiffre d'affaires du pôle BtoC baisse de - 8,5% (-5,3 ME) sur le 3e trimestre. Il atteint 176,3 ME sur les 9 premiers mois de l'année, soit -5,8% (-10,9 ME).

Au 2e semestre, le Groupe continue à mettre en oeuvre une gestion rigoureuse de ses activités. Il poursuit le développement de ses actifs et de ses offres, en France et à l'international, et finalise l'intégration des actifs acquis au cours des 12 derniers mois.