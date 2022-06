Reworld Media : la bonne affaire de l'été ?

(Boursier.com) — Le Groupe Reworld Media campe sur les 6,40 euros ce jeudi, alors que TF1 a signé, le 28 juin, un accord en vue de la cession au groupe Reworld, des actifs médias et des activités digitales du pôle Publishers de Unify déployés en France et en Angleterre. Dans un contexte où, d'une part, le Groupe TF1 souhaite se concentrer sur ses activités d'éditeur de contenus, de streaming multicanal et de production, et où d'autre part, le secteur du digital sur le modèle du display et des opérations spéciales connaît de nouvelles mutations et un mouvement de consolidation, le Groupe TF1 a reçu plusieurs marques d'intérêt, mais a considéré l'offre de Reworld Media comme la plus pertinente.

Compte tenu de la solide implantation du groupe dans le paysage médiatique français, de sa dynamique de croissance et de la complémentarité de ses marques avec celles détenues par le Groupe TF1, dans les univers 'féminin', 'food', 'santé/bien-être', 'hightech/gaming', Reworld Media constituait "le meilleur partenaire pour conduire les futurs développements du pôle Unify Publishers".

L'accord porte donc sur 12 marques digitales dont certaines figurent parmi les plus emblématiques en France : aufeminin, Marmiton, Doctissimo, Les Numériques, Minute Buzz, Fraîches, Juste Mieux, Hero, Super Bon, Paroles de Maman, Gamekult, Beauté Test. Le projet d'acquisition concerne également les activités de production audiovisuelle regroupées sous la marque Garage et les activités sociales et influence de Studio Fy ainsi que la régie publicitaire Unify Advertising.

Reworld Media poursuivrait son développement international en faisant également l'acquisition de deux médias digitaux opérés au Royaume-Uni : Netmums et Sofeminine.

Une audience record !

L'opération porterait l'audience de Reworld Media à plus de 36 millions de visiteurs uniques mensuels, selon Médiamétrie.

L'ensemble des activités évoquées génère un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 60 millions d'euros. Cette opération ne serait pas dilutive pour les actionnaires de Reworld Media.

Le Groupe Reworld Media s'est engagé à reprendre l'ensemble des collaborateurs du pôle. Le projet d'opération a été présenté aux instances représentatives du Groupe TF1.

La réalisation définitive de l'opération reste soumise aux conditions suspensives habituelles en la matière, en particulier l'autorisation de l'Autorité de la Concurrence.

Rappelons que ces 4 dernières années, le Groupe TF1 a développé un pôle d'édition numérique, qui s'est construit autour d'une plateforme technologique et créé une régie publicitaire unique (Unify Advertising). Ce pôle, qui compte notamment les marques Marmiton, aufeminin, Doctissimo et Les Numériques réunissant 25 millions de visiteurs uniques chaque mois et plus de 200 millions de pages vues par an, intègre également des marques 100% social media aux larges communautés (Vertical Station, Fraîches, Hero ...), un studio de création et de production (Garage) et une activité d'influence (Studio Fy composé de 150 influenceurs, dont une trentaine en exclusivité).

Reworld Media est un acteur de premier plan de la presse et du digital en France, qui fédère plus de 60 marques médias, parmi lesquelles les emblématiques Maison&Travaux, Grazia, Marie-France, Auto Plus, Gourmand, Pleine Vie, Top Santé, Science & Vie, Télé Star ou Télé Magazine... Reworld Media a également développé une activité 'BtoB'.

"Cette opération s'inscrit parfaitement dans la lignée des dernières acquisitions du groupe, c'est-à-dire le rachat de marque médias en difficulté (pour rappel le groupe auféminin, périmètre actuel de Unify avec 'my little paris' et hors doctissimo, avait été acheté en 2018 par TF1 sur une valorisation de 380 ME pour un CA de 113 ME et une marge d'EBITDA de 19% ; en 2020 TF1 avait déprécié la valeur d'Unify à hauteur de 75 ME) sur des niveaux de valorisation raisonnables et offrant un potentiel significatif de synergies" commente Portzamparc qui estime que cette opération est la plus structurante et celle offrant le plus de potentiel sur les marges du groupe depuis l'intégration réussie de Mondadori France. "En première approche, nous estimons l'impact sur les BPA 2023 à environ 0,1 euro par action (+11%)" conclut l'analyste qui vise un cours de 10,30 euros sur le dossier Reworld avec un avis à l'achat.