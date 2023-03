Reworld Media : hausse du bénéfice malgré l'envolée des prix du papier

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2022, Reworld Media franchit le seuil des 500 ME de chiffre d'affaires. Il démontre, une fois encore, la pertinence de son modèle et sa capacité à exécuter avec succès sa stratégie de développement.

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe ressort à 505,8 ME, en croissance de +7,7% et de +3,9% en organique par rapport à 2021.

La société génère un EBITDA de 67,4 ME, en progression de +1% par rapport à 2021. Il consolide une marge d'EBITDA de 13,3%.

L'EBIT s'élève à 64,5 ME au 31 décembre 2022, en progression de +3%.

Le résultat net part du Groupe ressort en hausse de +11,1% à 43 ME au 31 décembre 2022.

La dette nette ressort à 98,2 ME, soit un taux d'endettement net équivalent à 1,5x l'EBITDA consolidé des 12 derniers mois, qui n'intègre pas le plein effet des acquisitions réalisées.