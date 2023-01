Reworld Media : Grazia à Singapour et en Malaisie

(Boursier.com) — Reworld a conclu un accord de licence par sa filiale italienne avec Heart Media Group en vue du lancement de la marque Grazia à Singapour et en Malaisie.

Récemment acquise par Reworld Media à l'international, la marque Grazia se renforce avec désormais 23 éditions magazine dans le monde et une présence globale dans les 25 pays les plus importants de l'industrie du luxe et de la mode.

"Singapour et la Malaisie sont des marchés stratégiques dans le secteur de la mode en Asie du Sud-Est qui bénéficient d'économies en croissance et réactives", explique Reworld.