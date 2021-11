Reworld Media finalise l'acquisition de meltygroup

(Boursier.com) — Reworld Media annonce la signature d'une offre d'achat portant sur l'acquisition de 100% du capital de meltygroup auprès des actionnaires (parmi lesquels figurent les sociétés Pléiade Venture, Serena et Jaina Capital) et entre en négociation exclusive.

Pionnier des médias digitaux en France, meltygroup est notamment l'éditeur de melty, site d'actualité et de divertissement emblématique auprès du jeune public depuis plus de 10 ans.

Centré sur l'actualité et les nouvelles tendances (cinéma, TV, gaming, lifestyle, high-tech, musique...), meltygroup fédère une audience cumulée de 10 millions de visiteurs uniques par mois, dont 6 millions sur son site éponyme1 ainsi que via les marques " La Crème du Gaming " (média sur les jeux vidéo), " Peaches " (média dédié aux jeunes femmes), " Supersoluce " (média d'astuces en jeux vidéo) et " NextPlz " (média people et entertainment).