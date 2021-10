Reworld Media en forme après les annonces concernant le rachat de meltygroup

(Boursier.com) — Reworld Media grimpe de 4,3% à 6,55 euros après l'annonce de la signature d'une offre d'achat portant sur l'acquisition de 100% du capital de meltygroup auprès des actionnaires parmi lesquels figurent les sociétés Pléiade Venture, Serena et Jaina Capital. Reworld Media entre ainsi en négociation exclusive...

Pionnier des médias digitaux en France, meltygroup est notamment l'éditeur de melty, site d'actualité et de divertissement emblématique auprès du jeune public depuis plus de 10 ans. Centré sur l'actualité et les nouvelles tendances (cinéma, TV, gaming, lifestyle, high-tech, musique...), meltygroup fédère une audience cumulée de 10 millions de visiteurs uniques par mois, dont 6 millions sur son site éponyme ainsi que via les marques "La Crème du Gaming" (média sur les jeux vidéo), "Peaches" (média dédié aux jeunes femmes), "Supersoluce" (média d'astuces en jeux vidéo) et "NextPlz" (média people et entertainment).

La réalisation de cette acquisition permettrait à Reworld Media de renforcer son audience sur la cible "jeunes", jusque-là représentée de façon limitée dans son réseau ; de bénéficier des solides positions de meltygroup sur les réseaux sociaux et les grandes plateformes, comprenant entre autres son leadership en temps de lecture sur Snapchat, 13 millions de fans sur Facebook et plus de 420.000 abonnés sur Instagram ; de développer son offre avec des contenus de qualité, multi-formats et à succès. Cela permettrait la création d'une thématique nouvelle dans le "gaming", un univers en forte croissance.

Dans l'hypothèse où les associés de meltygroup exerceraient la promesse, l'opération pourrait être réalisée dans le courant du mois d'octobre... "Ce projet d'acquisition permettrait à Reworld Media de renforcer significativement sa présence auprès des jeunes (peu présent à ce jour au sein de ses 52 marques, position forte sur les réseaux sociaux) et de se positionner sur le créneau prometteur du gaming" commente Portzamparc qui reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 8,70 euros.