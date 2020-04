Reworld Media crée Reworld Media TV

(Boursier.com) — Reworld Media annonce la création de Reworld Media TV, un pôle de production et d'édition de chaînes TV linéaires et services SVOD / VàDA. Doté d'une expertise historique en production audiovisuelle et, déjà producteur exécutif et éditeur de la TV Sport en France, le groupe poursuit sa stratégie de diversification de ses marques media avec le lancement de 3 plateformes vidéo SVOD / VàDA d'ici l'été. Avec une expertise historique en production audiovisuelle depuis le rachat de Sporever (Media365) en 2015, Reworld Media produit déjà avec succès Sport en France, la chaîne du mouvement sportif, lancée depuis près d'un an pour le compte du CNOSF.

Fidèle à sa stratégie de diversification, le groupe met désormais cette expertise TV au profit de ses marques media avec le lancement de chaînes TV thématiques et services SVOD / VàDA. Nouvellement créé, Reworld Media TV accueille Anatole Begouen en tant que Directeur des TV payantes multi-thématiques et des offres SVOD, qui dispose de près de quinze ans d'expertise dans la production audiovisuelle et d'une riche expérience entrepreneuriale. Le développement des plateformes SVOD est mené en partenariat avec Alchimie, spécialiste en services OTT fortement reconnu qui offre notamment un catalogue de programmes de qualité en complément des programmes 'frais' produits à l'interne.

Guerres & Histoire TV est la première plateforme vidéo par abonnement (SVOD) lancée par Reworld Media TV en complément du magazine et du site Guerres & Histoire dédiés aux passionnés d'histoire militaire.

Dans la foulée de ce lancement, Reworld Media TV prévoit la diffusion de Nous Deux TV, chaîne SVOD de 'l'hebdomadaire qui porte bonheur' début mai, et le lancement de Télé Star Play, chaîne SVOD du 'magazine télé des femmes' mi-mai.