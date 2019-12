Reworld Media : confiance affichée

(Boursier.com) — Reworld Media monte de 1,1% ce vendredi à 2,63 euros, après l'annonce de la réalisation de l'augmentation de capital réservée à Arnoldo Mondadori Editore- Società Per Azioni, par le biais de l'émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription.

Le montant total de l'augmentation de capital s'élève à 12,6 millions d'euros et se décompose en 100.398,40 euros de valeur nominale et 12,5 ME de prime d'émission. L'opération a donné lieu à la création de 5.019.920 actions ordinaires, d'une valeur nominale de 0,02 euro, au prix unitaire de 2,51 euros. Ce prix correspond à la moyenne des cours de clôture des actions Reworld Media des 20 dernières séances de bourse précédant le Conseil d'administration du 5 novembre 2019 au cours duquel a été convoquée l'Assemblée générale mixte.

L'opération porte la participation d'Arnoldo Mondadori Editore- Società Per Azioni au capital de Reworld Media de 8% à 17,3%.

Portzamparc avait déjà intégré la dilution de cette opération lors de l'annonce de la convocation de l'AG. "La manoeuvre permet de réduire l'endettement et traduit la confiance qu'accorde Arnoldo Mondadori dans le modèle et la stratégie de Reworld" commente l'analyste qui vise un cours de 4,2 euros sur le dossier.