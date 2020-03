Reworld Media : agréablement surpris ?

(Boursier.com) — Reworld Media grimpe de 2,5% à 2,05 euros ce jeudi, alors que le groupe a affiché un chiffre d'affaires consolidé de 294,4 millions d'euros au 31 décembre 2019, en croissance de +66% par rapport à l'exercice précédent (177,5 ME).

L'Ebitda consolidé de Reworld Media progresse de 165% à 29,6 ME au 31 décembre 2019 (11,2 ME un an plus tôt).

Reworld Media a réalisé 47% de son chiffre d'affaires consolidé dans le digital et 35% à l'international. Sa rentabilité est issue à 29% des activités digitales.

Le résultat d'exploitation du groupe fait plus que tripler sur l'année pour atteindre 25,5 ME (8 ME). Le groupe a enregistré un résultat exceptionnel de -34,6 ME, incluant -31,8 ME de résultat exceptionnel sur les structures acquises le 31 juillet 2019. Le résultat net des sociétés intégrées ressort ainsi à -10,4 ME.

Le résultat net part du groupe atteint 25,4 ME à fin 2019, comparativement à 6,9 ME sur l'exercice précédent, après reprises sur amortissement d'écarts d'acquisition à hauteur de 35,1 ME.

Situation financière renforcée

Au bilan, les capitaux propres part du groupe sont renforcés atteignant 85,2 ME au 31 décembre 2019 (26,8 ME à fin 2018).

La trésorerie brute s'élève à 54 ME et les dettes financières sont de 96 ME.

En proforma, Reworld Media a affiché un chiffre d'affaires annuel de 462,2 ME, réalisé à 31% dans le digital. L'Ebitda proforma atteint 40,4 ME au 31 décembre 2019 et progresse de 75% entre le 1er et 2e semestre de l'exercice. La part d'Ebitda issue des activités digitales s'établit à 20%.

Perspectives affichées

En termes de perspectives, compte tenu des incertitudes liées à l'épidémie du Coronavirus, Reworld Media n'est pas pour le moment en mesure de chiffrer les impacts liés aux mesures prises pour tenter d'endiguer l'épidémie. Il intègre néanmoins une détérioration très probable de l'environnement économique .

Reworld Media a mis en oeuvre des actions pour permettre la continuité d'activité. L'ensemble des collaborateurs est notamment en télétravail. Reworld Media suit, bien entendu, de très près l'évolution de la situation , assure le management...

"Reworld Media nous surprend fortement sur cette publication et confirme le succès de l'intégration de MF qui s'est déroulée avec succès et dans des proportions bien supérieures à nos attentes" commente Portzamparc qui poursuit : "Cette belle publication était de nature à relever significativement notre scénario de marge 2020, mais la faible visibilité liée au COVID-19 nous incite à la prudence et à abaisser à ce stade notre 'topline' 2020 (401,3 ME vs 466 ME précédemment). Suite à la mise à jour de notre scénario et des 'peers' nous ajustons notre de TP de 4,2 à 3 euros et confirmons notre recommandation Acheter" conclut l'anayste.