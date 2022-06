Reworld Media : acquisition de 100% du capital de "Groupe Psychologies"

(Boursier.com) — A la suite de l'offre d'achat et de l'entrée en négociations exclusives communiquées le 22 avril dernier, Reworld Media annonce l'acquisition de 100% du capital de "Groupe Psychologies".

Avec l'acquisition de Groupe Psychologies, Reworld Media détient désormais l'audience la plus large du marché sur les thématiques "Santé, Bien-être, Développement personnel" avec au total 18,6 millions de Visiteurs Uniques mensuels, 3 millions de lecteurs dans le print et 8 millions d'abonnés à ses réseaux sociaux.