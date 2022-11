Reworld Media a signé le protocole d'acquisition des marques Grazia et Icon dans le monde

(Boursier.com) — Reworld Media indique avoir signé avec le Groupe Mondadori un protocole d'acquisition sous condition suspensive lui permettant de devenir propriétaire d'une des marques media haut de gamme féminin référente à l'échelle mondiale : Grazia.

Aujourd'hui, elle est principalement exploitée avec des licenciés au travers le monde : Royaume-Uni, Etats-Unis, Chine, Allemagne, Amérique Latine, Australie, Espagne, Inde.... Grazia est actuellement présente dans 21 pays.

Également intégrée à cette offre, la marque Icon est une référence mode et lifestyle dans l'univers masculin.

Le périmètre de reprise a généré en 2021 un chiffre d'affaire de l'ordre de 18 ME.

Le prix d'acquisition de cette société serait de l'ordre de 6,5 ME (dont 1 ME de trésorerie disponible) et d'un complément de prix éventuel de 2 ME fonction des performances 2023.