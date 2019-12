Reworld Media a levé 12,6 ME

(Boursier.com) — Reworld Media annonce la réalisation de l'augmentation de capital réservée à Arnoldo Mondadori Editore- Società Per Azioni, par émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription.

Le montant total de l'augmentation de capital s'élève à 12,6 millions d'euros et se décompose en 100.398,40 euros de valeur nominale et 12,5 ME de prime d'émission. L'opération a donné lieu à la création de 5.019.920 actions ordinaires, d'une valeur nominale de 0,02 euro, au prix unitaire de 2,51 euros. Ce prix correspond à la moyenne des cours de clôture des actions Reworld Media des 20 dernières séances de bourse précédant le Conseil d'administration du 5 novembre 2019 au cours duquel a été convoquée l'Assemblée générale mixte.

L'opération porte la participation d'Arnoldo Mondadori Editore- Società Per Azioni au capital de Reworld Media de 8% à 17,3%.