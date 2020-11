Reworld Media : à la 4è place du FW500

Reworld Media : à la 4è place du FW500









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — R eworld Media monte à la 4è place du FW500, le classement des 500 entreprises de croissance de la Tech française publié ce jour par Frenchweb, en partenariat avec Arkéa et Ardian Growth.

Reworld Media affiche une forte croissance sur les marchés de la production de contenus/services BtoC et de l'Adtech avec un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 166% à 294 MEUR en 2019 et 462,2 MEUR de chiffre d'affaires proforma sur l'année. Le groupe allie croissance et rentabilité, l'Ebitda pro forma s'élevant à 40,4 ME à fin 2019.

Le classement annuel Frenchweb500 vient reconnaître ces performances et le potentiel du groupe sur son marché parmi les entreprises de la Tech française. Reworld Media figurait au 31e rang du classement en 2016. Le groupe prend aujourd'hui la 4e place alors qu'il est devenu en 8 ans le leader des média thématiques en France et qu'il opère la principale plateforme d'affiliation en Europe.