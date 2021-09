Reworld : les résultats impressionnent le marché !

(Boursier.com) — Reworld Media grimpe de plus de 6% ce jeudi à 5,12 euros, alors que le groupe a annoncé une solide performance sur le 1er semestre 2021, avec une croissance organique de 13% de son chiffre d'affaires consolidé à 227,1 ME et un EBITDA consolidé de 28,5 ME, multiplié par 1,9 vs. S1 2020. Dans un contexte de reprise, le groupe affiche des progressions, tant en termes de CA que d'EBITDA, sur ses deux pôles d'activités, BtoC et BtoB. Le résultat net est de 19,4 ME vs. 0,5 ME. La dette nette s'établit quant à elle à 16 ME, soit une baisse de 34% par rapport au 31 décembre 2020.

Portzamparc parle d'une "excellente publication" qui l'amène à rehausser significativement l'ensemble de son scénario et de sa valorisation avec un TP relevé de 4,9 à 8,7 euros"..."Reworld confirme sa capacité à dérouler rapidement sa stratégie qui consiste à trouver de nouveaux relais de croissance dans le Print, à leverager ses marques dans le Digital, tout en affichant une rentabilité exceptionnelle et une importante génération de FCF" souligne l'analyste qui estime que la dynamique S1 devrait se confirmer sur les prochaines publications. Le groupe reste actif dans la recherche de cibles M&A. La valorisation actuelle (2021 5x VE/EBIT, FCF yield 14%) nous parait ainsi injustifiée, conclut Portzamparc. Encore plus gourmand, GreenSome Finance est toujours à l'achat sur Reworld avec un cours cible qui grimpe à plus de 10 euros.