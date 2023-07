Reworld : les acquisitions dopent la croissance

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, le chiffre d'affaires de Reworld Media s'élève à 266,4 ME, en croissance de +10,3% par rapport au 1er semestre 2022.

Cette augmentation résulte d'une forte progression du pôle BtoB, de +22,5% qui compense un léger recul du pôle BtoC de -1,2%.

Elle est principalement portée par les acquisitions réalisées en octobre 2022 des activités publishers de Unify en France (Marmiton, Aufeminin, Doctissimo, Les Numériques, etc.) puis en janvier 2023 des marques Grazia et Icon à l'international et de leurs activités médias sur le territoire italien.