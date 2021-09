Reworld : le résultat net s'envole !

(Boursier.com) — Reworld annonce une solide performance sur le 1er semestre 2021, avec une croissance organique de 13% de son chiffre d'affaires consolidé à 227,1 ME et un EBITDA consolidé de 28,5 ME, multiplié par 1,9 vs. S1 2020.

Dans un contexte de reprise, le groupe affiche des progressions, tant en termes de CA que d'EBITDA, sur ses deux pôles d'activités, BtoC et BtoB. Le résultat net est de 19,4 ME vs. 0,5 ME.

La dette nette s'établit à 16 ME, soit une baisse de 34% par rapport au 31 décembre 2020.