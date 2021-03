Reworld : c'est l'envolée !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Reworld Media s'envole de 14% ce jeudi en bourse de Paris à 4,15 euros, alors que le groupe a publié un chiffre d'affaires annuel consolidé de 424,7 ME au 31 décembre 2020, en forte hausse de 44% par rapport à l'exercice précédent. La société a généré un EBITDA consolidé de 41,4 ME, en hausse de 40%. Sur la base de comparaison pro-forma 2019, l'EBITDA de +2%.

L'EBIT consolidé du groupe a grimpé de 47%, atteignant 37,4 ME au 31 décembre 2020.

Reworld Media a enregistré une perte exceptionnelle de 25,9 ME correspondant principalement aux coûts de restructuration du réseau de distribution de la presse en France et de fermeture de l'hebdomadaire Grazia.

Le résultat net des sociétés intégrées ressort quant à lui positif à 9,1 ME au 31 décembre dernier, comparativement à une perte de 10,4 ME au 31 décembre 2019.

La dette nette s'établit à 24,3 ME, soit un endettement net en forte baisse, égal à 0,6 fois l'EBITDA.

"Après un exercice particulièrement résilient, Reworld dispose, selon nous, de nombreux leviers pour profiter du redressement de ses différents marchés notamment dans le 'BtoB' où le groupe devrait continuer de bénéficier de la bonne de tenue de l'affiliation et d'un double effet prix et inventaire dans le Digital" commente Portzamparc qui souligne que cette publication l'amène à rehausser son scénario 2021 sur le CA (425,7 ME +0,2% vs -3% précédemment) et sur l'EBITDA (11,1% / +1,4pts). De quoi confirmer son opinion 'Acheter' avec un objectif de cours relevé de 4,10 euros à 4,90 euros. De son côté, GreenSome Finance a porté son cours cible de 5,39 à 8,31 euros en restant à l'achat sur le dossier...