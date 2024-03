Reworld annonce l'acquisition de Trygr, spécialiste du Retail Média

(Boursier.com) — Reworld fait l'acquisition de Trygr, acteur des technologies publicitaires expert du Retail Média. "Cette opération vient renforcer le développement du groupe sur un segment de marché de la publicité digitale en forte croissance", se félicite Reworld qui souligne qu'il s'agit d'un "rapprochement stratégique permettant de proposer aux annonceurs une solution Retail Média & Data unique, exclusive sur le marché des médias".

La plateforme technologique Trygr relie l'offre publicitaire des distributeurs et e-commerçants à la demande des annonceurs via : sa DSP propriétaire conçue pour opérer des campagnes multi e-commerçants, opérable en "manage service" et en self-service et sa SSP propriétaire permettant aux e-commerçants multimarques de monétiser leur audience.

Avec Trygr, Reworld Media propose désormais des campagnes "full Retail Média, basées sur des données 'acheteurs' et diffusées sur les sites des distributeurs et e-commerçants".