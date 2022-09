Reworld : -15% au compteur ! le marché a la dent dure

(Boursier.com) — Reworld accuse le coup ce jeudi en bourse de Paris, en recul de 15% à 5,65 euros, alors qu'au 1er semestre, le groupe médias a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 241,5 ME, en croissance de 6,3% par rapport au S1 2021. Reworld a généré un EBITDA consolidé de 31,2 ME sur la période, en progression de 5,1% par rapport au S1 2021. Le groupe consolide ainsi une marge d'EBITDA de près de 13% dans un contexte inflationniste.

Le résultat net part du groupe ressort au final à 17,1 ME au 30 juin 2022, stable par rapport au S1 2021. La dette nette du groupe s'établit à 27,9 ME, soit un taux d'endettement net équivalent à 0,4x l'EBITDA consolidé des 12 derniers mois.

"Cette publication révèle toute l'agilité et la résilience du modèle de Reworld dans un environnement inflationniste" commente Portzamparc qui, à la suite à ce S1, abaisse malgré tout ses attentes de chiffre d'affaires, en intégrant une plus faible résistance du 'B2C' en 2022 et au-delà, mais relève légèrement ses attentes d'EBITDA (notamment dans le 'B2B'). "Notre TP est ajusté de 10,3 à 10,6 euros et n'intègre pas l'acquisition, à fort potentiel, des activités publishers de Unify" conclut l'analyste... De son côté, GreenSome Finance a lui aussi ajusté la mire sur le titre, de 11,35 à 11,21 euros, tout en restant à l'achat.