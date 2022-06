Revlon : chapitre 11 !

(Boursier.com) — Revlon pointe dans le rouge avant bourse à Wall Street, après avoir fait l'objet durant les dernières séances de spéculations frénétiques. Le groupe a comme redouté déposé hier mercredi une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11 de la loi américaine. Le groupe de cosmétiques et parfums contrôlé par MacAndrews & Forbes, firme du milliardaire Ronald Perelman, a répertorié des actifs et des passifs entre 1 et 10 milliards de dollars, selon un dossier déposé auprès du tribunal américain des faillites du district sud de New York. Le dépôt de bilan intervient quelques jours après que le Wall Street Journal a rapporté que Revlon avait entamé des pourparlers avec des prêteurs avant les échéances imminentes de la dette pour éviter la faillite.

Les ventes de Revlon ont connu des difficultés croissantes au beau milieu des goulets d'étranglement d'approvisionnement et face à son incapacité à évoluer rapidement en termes de produits de soins, perdant de l'espace dans les magasins américains au profit de startups soutenues par des célébrités telles que Kylie Cosmetics de Kylie Jenner et Fenty Beauty de Rihanna. En revanche, son rival Coty a gagné des parts de marché en investissant massivement pour améliorer les approvisionnements et répondre à un rebond post-pandémique de la demande.

Revlon, dirigé par la fille de Perelman, Debra Perelman depuis la mi-2018, affichait une dette à long terme de 3,31 milliards de dollars au 31 mars. Formé en 1932 par les frères Charles et Joseph Revson et Charles Lachman, Revlon avait été vendu à MacAndrews & Forbes en 1985 et s'était introduit en bourse 11 ans plus tard. La société avait acquis Elizabeth Arden dans le cadre d'un accord de 870 millions de dollars en 2016 pour renforcer son activité de soins de la peau. Les ventes de Revlon en 2021 avaient décroché de 22% par rapport à leurs niveaux de 2017 dans un contexte de concurrence croissante. Revlon, qui a commencé à vendre du vernis à ongles il y a près de 90 ans, abrite également des marques telles que Britney Spears Fragrances et Christina Aguilera Fragrances, rappelle Reuters.