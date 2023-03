Revival Expansion : par ici la sortie !

(Boursier.com) — Revival Expansion, dont les actions sont admises aux négociations sur le marché Euronext Access d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0000077232 (mnémo : MLREX), détenue à 99,99% du capital par la société Westever, informe les actionnaires minoritaires de Revival Expansion du lancement d'une offre volontaire de rachat suivie d'une radiation du marché Euronext Access Paris.

Revival Expansion propose aux actionnaires minoritaires de Revival Expansion d'acquérir l'intégralité des 1.518 actions non détenues par la société Westever au prix unitaire de 2 euros.

Ce prix correspond au montant par action des capitaux propres issus des derniers comptes annuels au 30 septembre 2022, soit 0,12 euro majoré d'une prime supérieure à 1.500%.

L'offre de rachat sera ouverte du 27 mars au 3 mai 2023 inclus, soit une période de 25 jours de bourse.

Les actionnaires souhaitant céder leurs actions dans le cadre de cette Offre devront remettre à Uptevia (ex Caceis Corporate Trust ou à leur intermédiaire financier (banque, entreprise d'investissement, société de bourse, etc...), selon qu'ils détiennent leurs actions en compte nominatif pur ou administré, un ordre irrévocable de vente au plus tard, le 3 mai 2023, avant 12h, jour de clôture de l'offre.

Les intermédiaires devront livrer à Uptevia les actions Revival Expansion présentées à l'offre au plus tard le 4 mai, avant 12h.

Le règlement des produits des ventes sera effectué à compter du 11 mai.

L'offre s'inscrit dans un process de radiation du marché Euronext Access Paris. La radiation interviendra le 15 mai.

Rappelons que la cotation des actions Revival Expansion sur le marché Euronext Paris est suspendue depuis le 18 novembre 2019.