Résultats US : après JP Morgan, les autres grandes banques attendues jeudi

(Boursier.com) — JP Morgan Chase , la plus grande banque américaine par les actifs, a ouvert mercredi le bal des publications trimestrielles des entreprises américaines à Wall Street. Comme chaque trimestre, les bancaires sont le premier grand secteur à publier ses comptes à quelques jours d'intervalle. Après JPM, suivront ainsi jeudi Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley et Wells Fargo. Bank of America fermera le banc lundi prochain.

Les analystes ont eu du mal à établir leurs prévisions pour le secteur, en proie à des facteurs contrastés. Les banques ont été confrontées au premier trimestre à un ralentissement de certaines activités de marché, en raison de la correction des actions et des obligations provoquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La banque d'investissement a aussi été affectée par la chute des émissions de titres, d'IPOs et de fusions-acquisitions. Dans le même temps, elles ont pu profiter de la hausse des taux d'intérêts et du durcissement de politique monétaire de la Fed pour améliorer leurs marges sur les crédits qu'elles octroient.

Mercredi, les comptes de JP Morgan étaient donc très attendus, en tant qu'indicateurs de la façon dont les banques ont vécu ce premier trimestre tumultueux, et au-delà en tant que baromètre de l'économie américaine.

Guerre en Ukraine et inflation ont pesé

Or, ces compte ont globalement déçu, malgré l'annonce simultanée d'un vaste plan de rachat d'actions d'un montant de 30 milliards de dollars. Le bénéfice trimestriel du groupe a baissé de 42% par rapport à 2021, à 8,28 Mds$, en raison d'un recul des revenus de trading et d'un ralentissement des opérations financières lié à la guerre en Ukraine et l'inflation.

Le bénéfice par action s'est établi à 2,63$ contre 2,69$ attendu par les analystes sondés par Refinitiv, plombé par une charge de 524 millions de dollars (13 cents par action) liée à la crise ukrainienne. En outre, les coûts de crédit ont bondi pour atteindre 1,46 milliard de dollars, le groupe ayant augmenté de 902 millions ses provisions pour créances douteuses.

Le revenu total de la banque a baissé de 5% pour revenir à 31,6 Mds$, plombé par la banque d'investissement, qui a souffert notamment de la baisse du nombre d'introductions en Bourse et d'opérations de fusion-acquisition.

Jamie Dimon prévoit des "défis géopolitiques et économiques importants à venir"

"Nous restons optimistes quant à l'économie, du moins à court terme (...) mais nous voyons des défis géopolitiques et économiques importants à venir, liés à l'inflation élevée, aux problèmes de 'supply chain' et à la guerre en Ukraine", a déclaré Jamie Dimon, le directeur général de JP Morgan et l'un des patrons les plus écoutés à Wall Street.

Jamie Dimon a expliqué avoir augmenté fortement les provisions pour risque de crédit en raison de "la probabilité accrue de risque baissier" pour l'économie américaine lié à l'impact de l'inflation plus élevée et du conflit en Ukraine.

Au mois de mars, JP Morgan avait annoncé qu'il allait mettre fin à ses activités en Russie, suite aux sanctions occidentales contre Moscou en représailles à son invasion de la Russie. Jamie Dimon avait alors évoqué une "perte d'environ 1 milliard de dollars, tout en disant qu'il n'était pas inquiet des conséquences pour le groupe de cette exposition à la Russie.

Mercredi, le directeur financier de JPM, Jeremy Barnum, a indiqué lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes qu'il restait environ 600 millions de dollars d'exposition à la Russie après la charge prise au 1er trimestre.

A Wall Street, le titre JP Morgan a perdu mercredi 3,2% en clôture après ces annonces, tandis que les autres titres bancaires ont fini en ordre dispersé : +0,8% pour Goldman Sachs, -0,4% pour Citigroup, +0,3% pour Morgan Stanley, +0,3% pour Wells Fargo et -0,8% pour Bank of America.