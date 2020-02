Restauration collective : la DB préfère Elior à Sodexo et Compass

Restauration collective : la DB préfère Elior à Sodexo et Compass









Crédit photo © Elior

(Boursier.com) — La Deutsche Bank commence à couvrir le secteur européen de la restauration collective et des titres-services en privilégiant Elior. Selon le broker, le groupe offre le meilleur taux de croissance annuel moyen du BPA pour les exercices 2019 à 2022 alors que Compass, Sodexo et Edenred devraient voir leurs profits progresser moins vigoureusement et se négocient sur des multiples de valorisation relativement élevés. Plus globalement, le courtier estime que les quatre sociétés génèrent suffisamment de flux de trésorerie et disposent d'un bilan assez solide pour réaliser des opérations de croissance externe et retourner du cash à leurs actionnaires.

Le courtier recommande ainsi d''acheter' Elior en visant 15 euros par action. Il est en revanche à 'conserver' sur Sodexo et Edenred avec des objectifs respectifs de 100 et 51 euros.