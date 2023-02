Restaurant Brands : solides résultats pour la maison-mère de Burger King, mais...

(Boursier.com) — Restaurant Brands, la maison-mère de Burger King et de Popeyes, a publié des comptes robustes pour son quatrième trimestre, affichant des revenus de 1,69 milliard de dollars, un bénéfice ajusté par action de 72 cents et une croissance à comparable de 7,9%, soutenue en particulier par Burger King et Tim Hortons. Néanmoins, le bénéfice ajusté par action ressort un peu court en comparaison d'un consensus de 74 cents. Par ailleurs, Restaurant Brands a nommé son directeur des opérations Joshua Kobza en tant que nouveau directeur général, remplaçant Jose Cil.