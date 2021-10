Restaurant Brands : revenus un peu courts pour la maison-mère de Burger King

(Boursier.com) — Restaurant Brands, la maison-mère de Burger King, Tim Hortons et Popeyes, a dévoilé un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes de marché, mais des revenus un peu courts. Les challenges de supply chain et force de travail ont pesé. Le bénéfice net trimestriel a représenté 221 millions de dollars et 70 cents par titre, contre 145 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a été de 76 cents, contre un consensus de 74 cents de consensus. Les revenus totaux ont été de 1,5 milliard de dollars, sur ce trimestre clos fin septembre, contre 1,34 milliard un an plus tôt et 1,53 milliard de consensus.