ResMed promeut Lucile Blaise

ResMed annonce la promotion de Lucile Blaise au poste de présidente monde de la Division Sommeil et Soins Respiratoires, à compter du 1er juillet 2022.

Lucile Blaise, actuellement vice-président de ResMed pour l'Europe de l'Ouest en charge de la division Sommeil Soins Respiratoires, est une experte reconnue dans le secteur des technologies médicales. Elle possède plus de 25 ans d'expérience dans la vente, le marketing, la finance et le développement commercial de dispositifs médicaux. En poste chez ResMed depuis 2006, elle dirige les efforts déployés par ses équipes auprès des partenaires du secteur public et privé pour faire avancer le déploiement et les prises en charge de la santé connectée en France, en Belgique et largement dans l'ensemble de son périmètre.

Lucile Blaise siège depuis 6 ans au conseil d'administration du Snitem, Le Syndicat National de l'Industrie des Technologies Médicale, dont elle a été élue présidente en juin 2022. Elle siège également au conseil d'administration de MedTech Europe depuis 2020.

"Je suis ravi que Lucile - l'une des principales figures européennes de l'innovation et de l'adoption de la santé numérique, ainsi que de la confidentialité et de la sécurité des données - ait accepté cette promotion pour diriger l'activité mondiale de ResMed dans le domaine du sommeil et des soins respiratoires", a déclaré Mick Farrell, PDG de ResMed. "Tout au long de ses 16 années chez ResMed et de ses plus de 25 années dans l'industrie Medtech, Lucile s'est imposée comme un acteur clé dans l'amélioration du traitement des maladies chroniques pour des millions de personnes souffrant d'apnée du sommeil et d'insuffisance respiratoire, ainsi que dans le soutien apporté aux médecins, aux prestataires et aux systèmes de santé à travers l'Europe".