Résidences Comme Toit : une levée de fonds de 7 ME

(Boursier.com) — Résidences Comme Toit annonce aujourd'hui une levée de fonds pour un montant de 7 millions d'euros auprès du fonds Amundi Finance & Solidarité, fonds leader de l'investissement à impact social en France. Cette première levée, a pour but de développer l'offre innovante d'habitats inclusifs pour personnes en situation de handicap.

Résidences Comme Toit, concept innovant d'habitat inclusif, est unealternative à l'hébergement au domicile familial avec la problématique du vieillissement et de l'épuisement des aidants et à l'hébergement en institution avec les contraintes de la vie en collectivité. Résidences Comme Toit développe une offre locative de logements meublés, adaptés et domotisés, associée à la permanence d'un Service d'Aide à Domicile (SAAD) disponible sur place, 24h/24 et 7J/7, réalisée par le réseau associatif Amælles (www.amaelles.org). Ce concept répond à un besoin exprimé par la personne en situation de handicap qui souhaite vivre comme tout le monde en parfaite autonomie et en toute sécurité au coeur de la cité...