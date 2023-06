RenaultGroup et Alpine accueillent au capital d'Alpine Racing Ltd, Otro Capital, RedBird Capital Partners et Maximum Effort Investments

(Boursier.com) — Renault Group et Alpine accueillent le groupe d'investisseurs constitué d'Otro Capital et ses partenaires, RedBird Capital Partners et Maximum Effort Investments (définis ensemble comme étant le "Groupe Investisseur") au capital d'Alpine Racing Ltd, l'entité en charge des activités de Formule 1 basée à Enstone (Royaume-Uni).

Le Groupe Investisseur investit 200 millions d'euros, soit une participation de 24% au capital, afin de soutenir la stratégie de croissance d'Alpine et ses ambitions sportives en Formule 1. La transaction valorise Alpine Racing Ltd à plus de 900 millions de dollars à la suite de cet investissement.

Le Groupe Investisseur réunit une combinaison unique d'expertises : Otro Capital et RedBird Capital Partners avec l'expertise en développement de marques de Maximum Effort Investments (dirigé par Ryan Reynolds), apporteront leur grande expérience dans l'industrie du sport et des médias, ainsi qu'une expertise opérationnelle dans la création d'entreprises à forte croissance.

Les co-investisseurs de Ryan Reynolds incluent également Michael B. Jordan et Rob McElhenney, co-président de l'AFC de Wrexham.

Le Groupe Investisseur se réjouit de rejoindre le monde de la Formule 1, l'un des sports internationaux les plus attractifs et porteurs, aux côtés d'une écurie historique et déjà couronnée en Formule 1.

Alec Scheiner, co-fondateur et associé d'Otro Capital, rejoindra le conseil d'administration d'Alpine Racing Ltd.