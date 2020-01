Renault voit ses ventes mondiales reculer de 3,4% en 2019

Renault voit ses ventes mondiales reculer de 3,4% en 2019









Crédit photo © Boursier.com

(Boursier.com) — A l'image de PSA Groupe, Renault a vu ses ventes mondiales reculer l'an dernier. Le déclin du groupe au losange est toutefois moins prononcé que pour son concurrent puisque les ventes du Groupe Renault ont atteint 3,8 millions d'unités, en baisse de 3,4%, contre -10% pour la firme sochalienne. Hors Iran, où les ventes se sont taries après que les Etats-Unis sont sortis de l'accord sur le nucléaire, les ventes mondiales limitent leur repli à 0,8%.

Renault indique avoir consolidé ses positions sur ses marchés piliers : l'Europe progresse de 1,3%, en Russie il confirme un leadership solide avec 29% de part de marché, au Brésil Renault devient la 4ème marque en gagnant deux positions et en Inde, Renault est la seule marque à progresser sur les véhicules particuliers.

"Les ventes du groupe ont progressé sur le dernier trimestre grâce au succès des nouveaux lancements dans les marchés piliers du groupe tels que l'Europe et la Russie, et en Inde où Renault est en forte croissance. En 2020, nous bénéficierons des ventes en année pleine de nos best-sellers Nouvelle Clio et Nouveau Captur ainsi que de l'accélération de notre offensive électrique et hybride avec notamment Nouvelle ZOE, Twingo Z.E. et la technologie E-TECH. Nous poursuivrons l'amélioration de notre positionnement prix engagée en 2019 soutenue par la qualité et l'attractivité de nos nouveaux produits", a déclaré Olivier Murguet, membre du Comité Exécutif, Directeur commercial et des régions du Groupe Renault.