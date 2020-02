Renault : vive hausse, un analyste y croit

Crédit photo © Renault

(Boursier.com) — Renault surperforme le marché ce jeudi à la faveur d'une hausse de 3,2% à 36,1 euros. Outre la bonne orientation de PSA Groupe, le constructeur au losange bénéficie des propos favorables de JP Morgan qui estime que la marge de l'activité auto en 2020 correspondra à celle du deuxième semestre 2019, même si le courtier a réduit son estimation d'Ebit du groupe pour cette année.

Les commentaires du management lors de la présentation des résultats 2019 la semaine prochaine devraient se concentrer sur la génération de cash et les mesures à prendre pour neutraliser la consommation de liquidités estimée à 850 millions d'euros en 2020 grâce aux dividendes de la branche financière et à la réduction des dépenses d'investissement. Outre les comptes 2019, les prochains catalyseurs seront la présentation du nouveau plan de Nissan en mai, et l'arrivée de Luca de Meo à la tête de l'entreprise en juillet prochain.

A 'surpondérer' sur la valeur, JP Morgan réduit son objectif de 47 à 42 euros.