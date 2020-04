Renault : vive hausse !

Crédit photo © Renault

(Boursier.com) — Dans le sillage du marché, Renault s’adjuge près de 9% à 17,2 euros en Bourse de Paris. L’actualité autour du constructeur automobile est marquée par les propos plutôt optimistes des dirigeants de l'alliance Renault-Nissan. Dans un entretien accordé au 'Wall Street Journal', Jean-Dominique Senard, président du conseil de Renault, et le directeur général de Nissan, Makoto Uchida, ont réaffirmé leur intention de présenter des plans stratégiques à trois ans mi-mai en dépit de la chute brutale de leurs ventes. "Si le plan n'est pas bien expliqué et digéré, alors le cours du titre ne va pas remonter et les gens ne croiront pas que Nissan peut se relever", affirme le patron du groupe nippon.

Alors que les deux groupes sont aujourd’hui quasiment à l’arrêt compte tenu de la crise du Covid-19, les dirigeants souhaiteraient mettre un terme aux activités et aux produits qui ont peu de chances de devenir rentables. Selon le quotidien financier, qui cite des sources au fait du dossier, Nissan pourrait ainsi fermer des usines en Espagne et Renault pourrait retirer sa marque éponyme de Chine. Les travaux de recherche et d'ingénierie pourraient être divisés pour éviter les doublons, ajoute le quotidien, selon lequel les constructeurs voudraient également doubler le nombre de pièces qu’ils partagent pour en porter la proportion à 75-80%. Des mesures qui permettrait d’économiser des milliards d’euros.

Face à la chute de leurs revenus, les deux constructeurs se sont également montrés rassurants sur leur trésorerie. Renault peut faire appel à des crédits garantis par l'Etat qu'il n'a pas encore sollicités et dispose d'une ligne de crédit de 3,5 milliards d'euros tandis que Nissan peut faire usage de ligne de crédit représentant environ 12 milliards de dollars.

Du côté des analystes, si JP Morgan a abaissé sa cible de 30 à 20 euros, la banque américaine a réitéré son opinion 'surpondérer' sur le dossier.