Renault : visé par une plainte au pénal en raison de moteurs défectueux

(Boursier.com) — Voici une nouvelle affaire dont Renault se serait bien passée. Selon les informations de nos confrères du 'Parisien', des dizaines de propriétaires français de Renault, Dacia et Nissan vont déposer conjointement plainte au pénal lundi contre les constructeurs automobiles pour des moteurs défectueux équipant leurs véhicules. La plainte va être déposée au tribunal correctionnel de Nanterre pour divers motifs, dont "tromperie aggravée, pratiques commerciales trompeuses" ou encore "escroquerie, destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes, mise en danger de la vie d'autrui", précise le quotidien, qui cite leur avocat.

Cette action collective "massive" résulte de négociations infructueuses entre les requérants et Renault Group à propos de problèmes de surconsommation d'huile, d'usure prématurée de leurs moteurs voire de casse du moteur 1.2 TCe, bloc essence monté sur 400.000 véhicules de 2012 à 2016. " Il s'agit d'une action collective et non pas d'une action de groupe au sens de la loi Hamon, tellement encadrée qu'elle est inefficace ", détaille l'avocat des automobilistes, Christophe Lèguevaques. Au total, 1.872 victimes se sont fait connaître, précise le quotidien. "Les autres victimes se constitueront partie civile dès lors qu'un juge d'instruction aura été désigné", précise l'avocat.

En France, 133.050 voitures sont potentiellement concernées, " dont moins de 10% ont pu rencontrer un phénomène de surconsommation d'huile ", indique Renault au journal. Le constructeur au losange a par ailleurs reconnu que le moteur, produit en Espagne et au Royaume-Uni entre 2012 et 2016, souffrait d'une surconsommation d'huile mais le groupe estime qu'il n'y a pas de problème de sécurité. Il en veut pour preuve que les autorités de régulation n'ont jamais ordonné de campagne de rappel.