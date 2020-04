Renault : violente rechute

(Boursier.com) — Dans le sillage du marché, Renault, qui restait sur trois belles séances de progression, creuse ses pertes, en retrait de plus de 7,5% à 18,1 euros. AlphaValue vient de dégrader la valeur à 'réduire' avec un objectif ajusté de 21 à 20,5 euros. Les analystes sont assez partagés sur le constructeur automobile puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 6 sont à l''achat', 14 à 'conserver' et 5 à 'vendre'. L'objectif à douze mois est fixé à 28,01 euros.

A noter par ailleurs que la Commission européenne a autorisé le prêt garanti par l'Etat de 5 MdsE accordé au groupe au losange pour atténuer les effets économiques de la pandémie de coronavirus. Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, s'est exprimée en ces termes: "cette garantie sur les prêts d'un montant de 5 milliards d'euros accordée par la France permettra au groupe Renault d'obtenir les liquidités dont il a absolument besoin en raison de l'incidence de la pandémie de coronavirus. Renault est un important constructeur automobile européen, qui emploie directement plus de 73.000 personnes en Europe. Renault participe activement à la recherche, au développement et à la production de la prochaine génération de véhicules électriques, dont le lancement est essentiel pour atteindre les objectifs climatiques de l'Union. Nous avons coopéré étroitement avec la France pour faire en sorte que ce soutien puisse être mis en place aussi rapidement et efficacement que possible, dans le respect des règles de l'UE".