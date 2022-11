Renault : une valorisation d'au moins 10 MdsE pour la branche électrique ?

(Boursier.com) — Renault surperforme (+3,6% à 31,6 euros) le marché à la veille d'une journée investisseurs pour le moins attendue. Le constructeur des voitures Zoe et Megane E-Tech doit fournir aux investisseurs davantage de détails sur la séparation programmée de ses activités de véhicules électriques et de moteurs à combustion ainsi que de nouveaux objectifs financiers à moyen terme lors de son CMD organisé mardi.

Vendredi soir, 'Bloomberg' a révélé que le constructeur au losange visait une valorisation d'environ 10 milliards d'euros pour son activité de véhicules électriques. Citant une personne proche du dossier, l'agence a précisé que Renault pourrait introduire en bourse sa branche dédiée aux VE et aux logiciels l'année prochaine même si les plans pourraient encore évoluer.

La scission d'Ampère est au coeur des discussions entre Renault et son partenaire japonais Nissan Motor alors que les deux sociétés cherchent à remodeler leur alliance de plus de 20 ans. Dans le cadre du plan en cours de négociation, le constructeur français réduirait progressivement sa participation dans Nissan, de 43% (avec droits de vote) actuellement, à 15%. En retour, Nissan investirait entre 500 et 750 millions de dollars pour détenir une participation d'environ 15% dans l'activité de véhicules électriques de Renault.

Quant à l'activité de moteurs à combustion, baptisée Horse, qui est également en cours de création, Renault pourrait annoncer un accord avec le groupe chinois Zheijiang Geely Holding pour une participation à 50/50 jusqu'à ce que d'autres investisseurs prennent pied dans l'entité.

La séparation des deux entreprises devrait conduire à "une meilleure allocation du capital et, à terme, à de meilleurs rendements pour les actionnaires", affirmait dernièrement Pierre-Yves Quemener, analyste chez Stifel.