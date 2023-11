Renault : une semaine électrique !

(Boursier.com) — Renault monte de 1,1% à 35,70 euros pour terminer une semaine riche en annonces dans l'électrique, alors que Goldman Sachs a ajusté son objectif de cours de 51 à 48 euros en restant 'neutre'. Oddo BHF a lui refait le point sur le groupe automobile, et plus particulièrement sur Ampère, dans la foulée de la journée investisseurs. L'analyste explique que la filiale dédiée aux véhicules électriques et aux logiciels semble avoir apporté des "réponses convaincantes" quant à son positionnement et sa capacité à se démarquer dans un environnement qui devrait demeurer concurrentiel... Le chemin vers l'IPO, visée courant premier semestre 2024, reste encore lointain et il n'est d'ailleurs pas dit qu'il sera in fine celui retenu (le management a réaffirmé ses exigences), même s'il reste clairement privilégié.

Néanmoins, le broker est ressorti conforté après ce CMD que le profil unique d'Ampère peut en faire un actif attractif pour les investisseurs, y compris ESG et au-delà de la sphère automobile "traditionnelle", désireux de se positionner sur un futur acteur majeur européen de l'électromobilité alliant des perspectives de croissance best-in-class, des fondamentaux robustes et un positionnement sur la chaîne de valeur qui le distinguent de nombreux pairs.

Objectifs affichés

L'objectif du groupe est d'atteindre la parité des prix de vente entre les véhicules thermiques et électriques avant la concurrence grâce à une trajectoire claire de réduction des coûts de 40% d'ici à 2027/2028 entre la 1ère et la 2ème génération de véhicules électriques du segment C, avec une gamme de 7 véhicules en 2031 au coeur du marché européen : Megane E-Tech, Scenic E-Tech, Renault 5, Renault 4, "Legend" et deux véhicules complémentaires.

Ampere vise une croissance annuelle moyenne de 30% de ses revenus entre 2023 et 2031. De 10 milliards d'euros en 2025 avec 4 véhicules, Ampere visera plus de 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2031 avec 7 véhicules compétitifs...

A noter que la valeur Renault a gagné plus de 5% sur la semaine écoulée.