Renault : une question de pragmatisme ?

(Boursier.com) — Renault remonte de 0,9% à 35,80 euros dans un marché qui bruisse de rumeurs d'opérations financières. Citigroup reste ainsi à 'surperformance' sur Renault, tout en ramenant sa cible de 50 à 45 euros. Evoquant des conditions de marchés "non réunies", rappelons que le constructeur automobile a décidé d'annuler l'introduction en bourse d'Ampere, sa division dédiée aux véhicules électriques et au software, qui opère de manière autonome depuis le 1er novembre 2023.

Renault a souligné que ses résultats attendus pour 2023 confirmaient sa capacité à générer du cash durablement pour financer son futur, y compris le développement d'Ampere, et le groupe continuera de financer le développement d'Ampere jusqu'à l'atteinte de l'équilibre financier prévu en 2025. Enfin, l'ensemble des objectifs opérationnels et financiers présentés lors du CMD dédié à Ampère en novembre dernier ont été pleinement confirmés.

Pour le broker Bernstein, cette décision devrait être "une aubaine à court terme" pour le titre dans la mesure où elle lève tout doute sur une potentielle dilution des actions Renault avec celles d'Ampère... Cependant, la dynamique de l'IPO ayant disparu, l'analyste estime que l'attention se porte désormais sur les perspectives du groupe dans une année de transition vers des performances moins brillantes dans l'industrie automobile.

Pragmatisme affiché

Comme l'a décrit le CEO de Renault, il s'agit d'une décision pragmatique dans le contexte actuel défavorable, que ce soit sur le plan boursier ou sur le plan sectoriel (ralentissement de la croissance des ventes BEV au cours des derniers mois), explique Oddo BHF ('surperformer'). L'adhésion au projet d'introduction en Bourse était limitée côté investisseurs, et d'autant plus à mesure que la situation financière du constructeur devenait de plus en plus saine au cours des derniers trimestres et rendait une telle opération bien moins indispensable. Face à cela, une poursuite du processus d'IPO aurait comporté des risques non négligeables qu'il n'était donc pas nécessaire de prendre...

Cette incertitude autour du projet d'IPO d'Amère ayant indéniablement constitué un frein au cours des derniers mois pour un certain nombre d'investisseurs, le broker estime que cette décision pourrait donner une nouvelle impulsion à une 'equity story' qu'il juge toujours très attractive, et sans doute davantage lisible aujourd'hui... Sur ce point, la tonalité positive du management, hier, quant aux résultats financiers 2023 (publication le 15/02), la richesse du plan produits 2024/25 (ICE et BEV) et, plus généralement, les perspectives financières constituent autant d'atouts à court terme. Enfin, au-delà de ces éléments, la potentielle entrée d'Aramco dans Horse, la révision en hausse de la notation crédit et une probable poursuite des cessions de titres Nissan sont autant d'autres catalyseurs en 2024 qui renforcent l'attrait pour le titre dont la valorisation reste la plus faible du secteur (PE inférieur à 3x).