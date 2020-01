Renault : une performance commerciale solide en France en 2019

Crédit photo © Renault

(Boursier.com) — Le groupe Renault a vu ses ventes de voitures particulières (VP) et de véhicules utilitaires légers (VU) en France progresser de 1,3% en 2019 pour atteindre 698.690 unités, dans un marché automobile français en croissance de 2,3%. Le groupe se félicite ainsi d'avoir enregistré sa meilleure année commerciale en volumes depuis 2010. Sa part de marché s'est maintenue juste en-dessous de 26% avec toujours la Clio qui tire les ventes.

La famille Clio (quatrième et cinquième générations) demeure le véhicule particulier le plus vendu en France pour la 10ème année consécutive, avec plus de 131.500 unités immatriculées (+6,3%). Captur, dont la deuxième génération est en cours de lancement et Twingo, renouvelée au début de l'année 2019, se classent respectivement aux 5ème et 9ème rangs. Zoé demeure leader du marché du véhicule électrique. Avec 18 817 immatriculations à fin décembre (+10,4%), elle représente 44% du marché des véhicules électriques VP, avec un record de commandes sur le dernier trimestre.

Sur un marché VU toujours dynamique (+4,5%), Renault confirme sa position de leader avec une part de marché de 30,8% (+0,1 point). La marque réalise un record en volumes depuis 12 ans avec 147.828 immatriculations et place 3 véhicules aux 3 premières places, avec Kangoo, Master et Trafic.

Kangoo Z.E. est le leader incontesté du marché électrique utilitaire avec 48 % de part de marché. Avec Master Z.E. et Zoé société, les véhicules utilitaires Renault 100% électriques représentent près des deux tiers du marché.

Avec 140.548 immatriculations VP+VU en 2019 (-0,7%), les ventes de la marque Dacia se stabilisent après plusieurs années record. La Sandero se classe à la sixième place des voitures les plus vendues en France (VP).

A noter aussi, la contribution d'Alpine avec la livraison de près 3.200 exemplaires d'A110 sur le territoire français. La nouvelle Alpine se classe ainsi en tête du segment des coupés, avec plus de 31% de part de marché.