Renault : une histoire devenue trop complexe ?

(Boursier.com) — Renault perd encore 2,2% à 32,5 euros en matinée à Paris. Bien qu'à 'surperformer' sur le titre, Bernstein affirme que la stratégie de Renault est devenue trop complexe et que le constructeur devrait abandonner son projet d'introduction en bourse de sa branche de véhicules électriques et de logiciels Ampere. "L'histoire boursière comporte trop de pièces mobiles et devient de plus en plus complexe", écrit l'analyste, Daniel Roeska, dans une lettre ouverte au DG Luca de Meo et au directeur financier Thierry Pieton.

La valorisation profiterait d'une meilleure concentration de la direction sur les flux de trésorerie des véhicules à moteurs à combustion, sur la rentabilité des véhicules électriques et la stabilité des services financiers tout en renonçant à l'IPO de sa branche Ampere, affirme le broker. Ce dernier reconnaît néanmoins le redressement réussi de l'entreprise jusqu'à présent.

L'analyste n'est "pas convaincu" par le projet d'introduction en bourse d'Ampère, dans la mesure où l'opération enlèverait de la valeur aux actionnaires existants. Il ajoute qu'il est désormais temps pour le groupe au losange de vendre les actions Nissan à la suite à l'accord de rééquilibrage avec son partenaire japonais.