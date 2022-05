Renault : une fusion avec Nissan n'est pas exclue

(Boursier.com) — Dans les premières positions du CAC40, Renault s'adjuge 3% à 24,3 euros à l'ouverture du marché parisien. En déplacement à Yokohama, siège de Nissan, Luca de Meo n'a pas exclu une éventuelle fusion avec son partenaire japonais à l'avenir. Interrogé par 'TV Tokyo' sur cette potentielle opération, le directeur général de Renault a répondu : "je pense que oui... surtout après cette visite". A l'inverse, lorsqu'on lui a demandé si Renault avait l'intention de vendre des actions Nissan, le dirigeant a répondu : "je n'ai pas d'urgence à libérer tous les actifs... Je pense que ce ne serait pas non plus la bonne chose à faire à ce stade pour qui que ce soit. Pas seulement pour nous mais aussi pour Nissan et Mitsubishi Motors".

"Ce n'est absolument pas le sujet. Nous avons besoin de circonstances totalement différentes, notamment en termes de valorisations de nos actions, avant que cette question ne devienne pertinente", a de son côté déclaré le président de Renault, Jean-Dominique Senard, en réponse à une question sur le rééquilibrage de l'actionnariat croisé Renault-Nissan, selon des propos rapportés par 'Les Echos'.